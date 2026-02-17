В Клину в 2026 году откроют крупнейшую модельную библиотеку округа

В этом году Клин вошел в число пяти подмосковных округов, где откроются библиотеки нового поколения. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья». В Клинской центральной городской библиотеке на улице Красной, дом 6, проведут капитальный ремонт, установят современную мебель и интерактивное оборудование, а также обновят книжный фонд.

Заведующая централизованной библиотечной системой Ирина Пятенкова отметила, что после обновления библиотека станет многофункциональным культурным центром для жителей разных возрастов и новым центром притяжения для клинчан.

Городской округ Клин активно преобразует старые библиотеки в современные культурные и просветительские центры. Сейчас в муниципалитете работают три модельные библиотеки. В 2020 году в деревне Рошоткино открылась одна из первых таких библиотек в Подмосковье, названная в честь летчика-космонавта Юрия Артюхина. В конце 2023 года новое пространство для досуга появилось в клубе «Времена года» поселка Чайковского. В феврале 2024 года в лицее имени Д.И. Менделеева «PROзнание» открылась первая в регионе модельная библиотека, интегрированная в образовательное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.