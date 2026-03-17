В Клину утвердили границы археологического участка XVI–XVIII веков

сегодня в 17:40

Границы и режим использования территории выявленного объекта «Исторический культурный слой города Клин» утвердили в городском округе Клин. Участок обнаружили в 2025 году во время реконструкции водопровода на улице Чайковского, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.

Объект выявила Подмосковная археологическая экспедиция Института археологии РАН в ходе разведок при реконструкции участка водопроводной сети. Проведенные исследования подтвердили наличие культурного слоя на данной территории.

Специалисты обследовали участок, собрали археологический материал, выполнили локальные земляные работы и заложили разведочный шурф. В результате обнаружены фрагменты керамических сосудов XVI–XVIII веков. Эти находки свидетельствуют о существовании здесь ранней городской застройки Клина.

Утверждение границ и режима использования территории закрепляет охранный статус участка. Это позволит сохранить археологический слой при дальнейшем градостроительном освоении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.