В Клину состоится праздничная программа в честь дня рождения Чайковского

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин подготовят специальную программу, приуроченную к 184-летию Петра Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Программа стартует 5 мая. В этот день в концертном зале музея-заповедника состоится выступление двух музыкантов — народного артиста России, лауреата и победителя международных конкурсов скрипачей Максима Федотова и российской пианистки, заслуженной артистки России Галины Петровой. Они исполнят произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Вагнера и Венявского.

Основная программа пройдет 7 мая. Для гостей выступят музыканты из Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреаты международных конкурсов исполнят произведения именинника. Также для гостей подготовили экскурсии по Мемориальному дому, бесплатные квесты по экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь»: «Кто украл меч Орлеанской девы» и «Как звали собаку Чайковского». Помимо этого, в рамках праздника состоится мастер-класс по созданию броши в виде любимого цветка П. И. Чайковского — ландыша.

Подробнее с праздничной программой можно ознакомиться на сайте.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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