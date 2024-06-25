В Клину пройдет концерт «Ночь Чайковского»

В усадьбе Демьяново в городском округе Клин 6 июля пройдет гала-концерт «Ночь Чайковского». Он состоится уже в третий раз. Концерт будет отличаться своим масштабом, а его художественным руководителем станет народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили организаторы концерта.

В этом году этот знаковый проект будет посвящен празднованию 225-летия А. С. Пушкина. В рамках традиционного вечера будет представлена постановка «Евгения Онегина» в авторской версии Юрия Башмета.

Кажется, что невозможно представить себе русской и мировой культуры без «Евгения Онегина» А. С. Пушкина — П. И. Чайковского. Вот уже более 130 лет «Евгений Онегин» Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и зарубежья. Юрий Башмет — один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И «первой ласточкой» в этом синтетическом жанре стал «Евгений Онегин».

Фрагменты из поэмы Пушкина читают выдающиеся театральные актеры современности — Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят талантливые певцы — солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Маэстро Юрий Башмет.

Уникальное световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки.

Концерт в Усадьбе Демьяново — специальный проект Юбилейного X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину, художественным руководителем которого уже много лет является Юрий Башмет, станет продолжением многолетнего творческого сотрудничества между Юрием Башметом, Московской областью и городом Клином.

В прошлом году пространство Усадьбы вместило около 15 тысяч зрителей.

Съемки и трансляцию концерта из Усадьбы Демьяново будет осуществлять телеканал «Россия Культура».

Старинная усадьба Демьяново, история которой ведется с 1625 года, не была местом жительства Чайковского, однако имеет к композитору самое непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева — ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сестры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Петр Ильич Чайковский и его брат Модест Ильич часто навещали усадьбу Танеевых и их гостей.

«В этом году при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив мы продолжим расширять наш масштабный проект „Ночь Чайковского“. Уже в третий раз состоится специальный концерт в Усадьбе Демьяново в Клину. С учетом празднования в этом году 225-летия „солнца русской поэзии“ А. С. Пушкина, мы решили показать в этом году в Демьяново мою авторскую постановку „Евгения Онегина“, которая объединяет в себе музыку П. И. Чайковского с текстом А. С. Пушкина. Я очень рад, что каждый год наш концерт в Демьяново не похож на работе. Что мы имеем возможность показать зрителям новые идеи, наполняя жизнь творчеством и искусством», — сказал Юрий Башмет.

‍Вход на концерт — свободный. Концерт проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.