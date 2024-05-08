В Клину проходит выставка «Рисуем космос»

В выставочном зале Ю. В. Карапаева в городском округе Клин работает выставка «Рисуем космос», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции представлены работы учащихся художественного отделения Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского. Они воплотили на бумаге космические фантазии и путешествия в другие галактики. Солнечная система, далекие планеты, возможность существования жизни других цивилизаций — все это нашло отражение в детских рисунках.

Выставка завершится 26 мая 2024 года. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева занимается выставками краеведческого, патриотического и художественного направлений. Здесь можно встретить живописные полотна, графику, фотоснимки, авторские куклы и другие предметы декоративно-прикладного творчества. В организации проходят выставки, в том числе мастеров из других городов, а также из-за рубежа.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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