В Клину проходит выставка пейзажей местных художников

Выставка «По волнам памяти. Пейзажи Клинского края» работает в выставочном зале имени Ю. В. Карапаева в Клину до 8 ноября. Основу экспозиции составили картины местных мастеров, выполненные маслом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале имени Ю. В. Карапаева представлены пейзажи Клинского края, выполненные местными художниками в классической технике масляной живописи.

На полотнах изображены изгибы русла реки Сестры, старинные церкви, памятники архитектуры и сельские панорамы. Авторы запечатлели знакомые виды малой родины, передав красоту подмосковной природы.

Выставка «По волнам памяти. Пейзажи Клинского края» продлится до 8 ноября. Возрастная маркировка — 6+. Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.