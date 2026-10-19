USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

В Клину проходит выставка пейзажей местных художников

Культура

Фото - © Фото: Музейно-туристический центр г.о. Клин

Выставка «По волнам памяти. Пейзажи Клинского края» работает в выставочном зале имени Ю. В. Карапаева в Клину до 8 ноября. Основу экспозиции составили картины местных мастеров, выполненные маслом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале имени Ю. В. Карапаева представлены пейзажи Клинского края, выполненные местными художниками в классической технике масляной живописи.

На полотнах изображены изгибы русла реки Сестры, старинные церкви, памятники архитектуры и сельские панорамы. Авторы запечатлели знакомые виды малой родины, передав красоту подмосковной природы.

Выставка «По волнам памяти. Пейзажи Клинского края» продлится до 8 ноября. Возрастная маркировка — 6+. Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.