В Клину представят картины знаковых святынь округа с проекта «Русская Атлантида»

2 ноября в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева откроется выставка «Святыни земли Клинской» по итогам пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида-2024. Клин», передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

В течение десяти дней художники со всей России изображали на полотнах знаковые достопримечательности нашего города, который принимал участников проекта впервые.

В самых живописных локациях Клина работали двадцать художников. Объектами вдохновения служили Скорбященский храм, Троицкий собор и Музей-заповедник П. И. Чайковского.

На выездных пленэрах участники запечатлели усадьбу В. И. Танеева и Успенский храм в Демьяново, Церковь Преображения Господня в Спас-Заулке, Храм Архангела Михаила в Поджигородово, Преображенскую церковь в Селинском, Воскресенский храм в Шипулино и Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Боголеповой Пустыни.

Начало в 15:00. Выставка продлится до 1 декабря.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.