В Клину подвели итоги чемпионатов воздухоплавательного спорта

сегодня в 17:25

В Клину завершился VIII Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони»! Вместе с ним с 14 по 19 мая в городском округе проходили еще и спортивные состязания аэронавтов: восьмой Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин и 18-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поддержать спортсменов Московской области приехали 20 экипажей из Москвы, Калуги, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Рязани, Костромы и других городов России.

Воздухоплавание не просто красивое зрелище – это серьезный спорт. Воздухоплаватели с разных уголков нашей страны участвовали в чемпионате, где каждый полет – это сложная тактическая задача.

"В этом году у нас были очень сложные условия соревнований - сырые поля после продолжительных дождей. Погода внесла свои коррективы в полеты аэронавтов. Тем не менее все справились достойно" - отметил вице-президент Федерация воздухоплавательного спорта России Георгий Зименко.

19 мая в торжественной церемонии закрытия и награждения победителей приняли участие Иван Меняйло, президент Федерации воздухоплавательного спорта России, Оксана Кутилова, начальник Управления социально-значимых проектов Администрации г.о. Клин, председатель Федерации воздухоплавательного спорта Московской области Игорь Васьков и главный судья соревнований Зименко Георгий.

По результатам соревнований, в 8-ом Чемпионате России по воздухоплавательному спорту среди женщин победу одержала Аршава Виктория (г.Яхрома, Московская область).

Козырев Константин (Московская область) завоевал первые строчки турнирной таблицы сразу в двух состязаниях: 18-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту и Кубок «Город на ладони».

Кубок выдающегося Российского воздухоплавателя Ю.П. Тарана – «Звезда Юрия Тарана» завоевала Ломтева Валерия (Московская область).

Первые два трофея являются официальными спортивными мероприятиями календарного плана и позволяют спортсменам выполнять нормативы, а судьям подтверждать и повышать свои категории.

Напомним, Клин уже восьмой год подряд принимает спортсменов воздухоплавателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.