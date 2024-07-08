В Клину отметят именины Чайковского

В честь именин Чайковского в Клину классический балет покажут в необычной локации — на водной сцене в парке Сестрорецкий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

13 июля в городском округе Клин состоится VII Фестиваль «Именины Петра», в рамках которого труппа Театра классического балета Людмилы Титовой представит одноактный балет Михаила Фокина «Шопениана». Мероприятие пройдёт на водной сцене Сестрорецкого парка в 17:00. Вход свободный.

Одноактный балет «Шопениана» был создан Михаилом Фокиным в 1907 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это произведение не имеет конкретного сюжета, но передаёт атмосферу романтической мечты. Балет состоит из восьми музыкальных номеров на музыку Шопена, включая полонез, ноктюрн, мазурку и тарантеллу. Под названием «Сильфиды» этот балет стал известен и вошёл в репертуар многих балетных трупп по всему миру.

Петр Ильич Чайковский очень почитал день памяти святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Он всегда собирал гостей на открытом воздухе, чтобы отметить этот праздник.

Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра» в рамках концепции развития событийного туризма «12 месяцев — 12 фестивалей». Этот фестиваль стал особенным событием в линейке культурных мероприятий города. Он проводится в уникальной локации — рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что цель фестиваля — подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она также подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности высшей формы хореографии — балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях. Такое событие можно увидеть только в Городе Петра Чайковского в день его именин.

Музыкальные фестивали на открытом воздухе пользуются большой популярностью среди жителей Клина и гостей Подмосковья. Среди самых ярких мероприятий лета в Подмосковье можно отметить Международный фестиваль П. И. Чайковского, Гала-концерт «Ночь Чайковского» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фестиваль «Вальс цветов».

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