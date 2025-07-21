В Клину отметят 90-летний юбилей поэта-песенника Юрия Энтина

Маэстро детской песни будет присутствовать на празднике лично.

Зрителей ждут песни, танцы и театрализованные представления. На сцену выйдут коллективы, солисты и дуэты — победители региональных этапов «Чунга-Чанги из разных регионов России, а также из республики Беларусь.

От Клина выступят три коллектива: образцовый детский хор «Мандрагора» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Уманской; воспитанники хореографической школы «Горизонт» и третий участник — театральная студия оздоровительного центра «Горизонт», которая представит сказку «Волк и семеро козлят» на новый лад.

В течении года в разных регионах России проходили отборочные этапы фестиваля-конкурса «Чунга Чанга». Победители представят свои номера на сцене городского округа Клин. И это будет главное поздравление для юбиляра.

Напомним, фестиваль «Чунга-чанга» проходит ежегодно с 2010 года, с перерывом на время пандемии. В 2022 году его возродили, благодаря инициативе директора МАУ г. о. Клин «ОЦ Горизонт» Дмитрия Горячева и поддержке главы г. о. Клин Алены Сокольской.

Место проведения: Клин, Улица Чайковского в районе д. 44.

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