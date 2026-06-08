В Клину открылся детский фестиваль «Гайдаровский десант»

Детский фестиваль «Гайдаровский десант» стартовал 8 июня в Клину на площадке Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. В течение четырех дней около 500 школьников и воспитанников детских садов примут участие в эстафетах, викторинах и творческих встречах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открылся на уличной площадке библиотеки и объединил интеллектуальные и спортивные испытания. В эстафетах дети демонстрируют сноровку и взаимовыручку, как герои гайдаровских произведений. Участники собирают поленницу дров и выполняют новое задание этого года — переносят ведра с водой с помощью коромысла. Такой навык был знаком первым «тимуровским отрядам», которые в послевоенные годы помогали сельским жителям. Также для ребят подготовили викторины по произведениям Аркадия Гайдара.

«Мы прививаем детям чувство любви к Родине, чувство патриотизма и самое главное — чтобы они смотрели по сторонам и делали выводы, кому нужна помощь, чтобы не проходили мимо младших. Важно начинать с себя и думать, чем можно помочь стране и городу», — рассказала директор клинской централизованной библиотечной системы Ирина Пятенкова.

В этом году фестиваль посетят около 500 детей из летних школьных лагерей и детских садов. В программе также запланированы мероприятия в музее Аркадия Гайдара и творческие встречи с клинскими писателями Светланой Сорокой и Светланой Алексеевой. Отдельную эстафету в детском лагере «Горизонт» проведут совместно с местным союзом десантников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.