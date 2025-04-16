В Клину открылась выставка, посвященная деятелю культуры Модесту Чайковскому

4 апреля в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину открылась выставка «Модест Чайковский», приуроченная к 175-летию со дня рождения Модеста Ильича Чайковского, выдающегося деятеля русской культуры, младшего брата композитора П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Модест Ильич Чайковский оставил яркий след в истории русской культуры второй половины XIX — начала XX века. Он стал основателем первого в России и одного из первых в Европе мемориального музыкального музея — Дома-музея П. И. Чайковского, сохранив дом и предметы, связанные с жизнью и творчеством великого русского композитора.

Разделы выставки освещают различные аспекты жизни и деятельности Модеста Ильича. Посетители узнают о ранних годах его жизни, учебе в Императорском училище правоведения и первых шагах в юридической карьере. Еще один раздел знакомит с работами Модеста Чайковского как драматурга, переводчика и автора либретто для опер. Его авторству принадлежат и либретто для «Пиковой дамы» и «Иоланты» П. И. Чайковского. Малоизвестный факт, о котором также расскажет выставка: Модест Ильич работал с глухонемым ребенком, применяя новейшие методы обучения и достиг успехов как сурдопедагог. Завершающий раздел выставки посвящен главному делу жизни Модеста Ильича — сохранению наследия своего брата.

В экспозиции представлены предметы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского: фотографии, рукописи, книги, произведения искусства, афиши и личные вещи Модеста Ильича.

Выставка продлится до июля 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.