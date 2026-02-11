В Клину объявили конкурс на самого скоростного блинопека

В Клину объявили регистрацию на конкурс блинопеков. Он пройдет 22 февраля в Сестрорецком парке. С помощью генератора случайных чисел выберут 10 участников, чьи имена будут объявлены 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс пройдет в традиционном формате: кто быстрее испечет самую большую гору блинов за ограниченное время? Все участники получат одинаковый набор продуктов, так что никаких секретов — только опыт, ловкость и удача.

Организаторы обращают внимание, что конкурс пройдет на свежем воздухе, и температура может быть морозной, так что необходимо одеваться по погоде и учитывать ее при приготовлении блинов.

Заявки принимаются до 15 февраля на электронную почту info_klin_kultura@mail.ru. Необходимо указать ФИО, контактный телефон и дату рождения. Участвовать могут все блинопеки старше 18 лет.

В прошлом году победительницей стала клинчанка из поселка Петровское. Она выпекла 18 блинов за 20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.