Фармацевтическая компания «Акрихин» внедряет в производство отечественное сырье
Производитель лекарственных препаратов «Акрихин» все чаще использует в работе отечественное сырье, сообщил генеральный директор фармацевтической компании Денис Четвериков.
«Мы активно внедряем отечественное сырье в наше производство. Для нас это важно, так как имеет экономическое преимущество», — заявил Четвериков в эфире телеканала «Россия 24».
Это решение создает стабильность в поставках, потому что снижаются санкционные риски.
«Снижается в себестоимости влияние валютного компонента и создает для нас хорошую основу для долгосрочного планирования бесперебойного обеспечения граждан Российской Федерации жизненно важными лекарственными средствами», — объяснил гендиректор.
Он добавил, что для производства обязательно привлекается поставщик отечественной активной фармацевтической субстанции.
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