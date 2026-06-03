Новое явление «бога Кузи»: кто такой, зачем люди несли ему деньги и почему секта до сих пор действует

Чем прославилась секта «бога Кузи» и что говорят о пока еще тайном возвращении лидера сектантов – рассказываем в материале РИАМО.

В Московском регионе снова начал свою деятельность «бог Кузя», отсидевший срок за мошенничество. Прихожане вновь собираются на проповеди человека, который ранее объявлял себя новым Мессией, собирал с паствы миллионы рублей, а непослушных избивал и наказывал.

Кто такой «бог Кузя» и кем он себя считает

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2000-х годах секта «бога Кузи» была на слуху: сначала из-за большого числа адептов, беззаветно преданных своему «богу», а затем из-за уголовного дела, заведенного в отношении основателя секты и его помощников.

О лидере псевдоправославной религиозной группы «бога Кузи» известно не очень много. Его настоящее имя – Андрей Попов, родился он в 1977 году в подмосковном Долгопрудном, с детства является инвалидом по зрению. Полная биография Попова достоверно неизвестна, однако на собственном сайте (ныне заблокированном) он описывал себя так:

Историк, философ, религиовед, психолог, поэт, член Союза писателей России, член Союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний.

Зрение потерял в трехмесячном возрасте после клинической смерти, инвалид 2 группы, пережил две клинические смерти, но не отставал от сверстников, а намного опережал их, благодаря своему усердию и трудолюбию.

Был гениальным ребенком – в 3 года знал Шекспира наизусть.

Обладает многими дарами и способностями, феноменальной памятью и внимательностью.

Написал более 300 книг и во много раз больше надиктованного и еще не изданного материала, тысячи картин, сотни музыкальных произведений.

Есть духовный сан, но он не признан официально.

Известно, что в молодости Попов представлялся мучеником, пострадавшим от Русской Православной Церкви, тайным духовником Митрополита Алексия II и несостоявшимся Патриархом, а затем и вовсе провозгласил себя воплощением многих божественных сущностей.

Как бог Кузя стал лидером секты

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Собственную паству Андрей Попов начал собирать в конце 1990-х на православных ярмарках: представляясь полностью слепым, привлекал верующих рассказами о своих разговорах с Богом, видениях и чудесных откровениях.

Мало-помалу поклонников у Попова становилось все больше: одни жалели слепого юношу, другие верили его рассказам о личных беседах с создателем всего сущего. Попов сообщал верующим, что является живым воплощением Иисуса, Богородицы, Моисея, архангела Гавриила, Сергия Радонежского, Иоанна Крестителя, Михаила Лермонтова, Николая Угодника, Шивы, Адама, Гая Юлия Цезаря и многих других исторических и мифических личностей. Впоследствии Попов начал утверждать, что пришел на землю «как Мессия, принес Третий Новейший Завет и готов вершить Страшный Суд».

По официальной версии, окончательно секта сформировалась к концу 2007 года. Андрей Попов основал домовой храм, в котором проводил служения, также он выпустил собственную редакцию Евангелия, «Основы Новейшего завета» и десятки других брошюр с правилами, которым должен следовать богобоязненный человек. Какое-то время Попов представлялся своим последователям как Кузьма Алексеев, а затем взял имя «бог Кузя».

Система заработка «бога Кузи»

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В секте существовала строгая иерархия, на верхней ступени которой находился сам «бог Кузя», чуть ниже – его жены (по слухам, их было не меньше 22), помощницы и наложницы. В основании властной пирамиды располагались многочисленные служители, в задачи которых входил сбор средств на существование секты и процветание «нового Мессии».

Своих адептов «бог Кузя» постоянно запугивал, утверждая, что каждый из них изначально полон греха. Сектантам запрещалось лечиться и обращаться к медикам, для исцеления от болезней предписывались молитвы и денежные подношения в фонд общины.

Как и в любой секте, от адептов требовалось полное подчинение, отторжение семейных и дружеских связей и посвящение всего времени нуждам общины. Доходы и имущество также следовало передавать в распоряжение «бога Кузи», а если семья послушника противилась такому раскладу – Попов настаивал на полном прекращении родственных отношений, вплоть до разводов и отказа от родительских прав. Несогласных избивали плетьми и накладывали различные епитимьи.

При этом в общине состояли не только малообразованные люди: одной из жен «бога Кузи» стала, например, Анастасия Чеботарева, прославленная скрипачка, заслуженная артистка Российской Федерации и лауреат многих международных конкурсов.

Суд над «богом Кузей» и приговор

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Правоохранители заинтересовались сектой «бога Кузи» в 2014 году. В семи квартирах Андрея Попова прошли обыски, всего было найдено более 200 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, а также много детской порнографии и поддельные печати различных церковных организаций. «Пророка» и его ближайших сообщников заключили под стражу.

Следствие длилось долго, суд состоялся только в июле 2018 года. Изначально Попова и его команду обвиняли в создании религиозной секты, но за время разбирательства срок давности по этому обвинению истек. В силе осталось обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В результате удалось доказать лишь мошенничество на общую сумму в 7 миллионов рублей, и по итогам заседания Попова приговорили к пяти годам лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, «бог Кузя» вышел на свободу уже весной 2019 года. Его подельники и ближайшие соратники (включая Анастасию Чеботареву) также были освобождены вскоре после приговора.

Возвращение «бога Кузи»: лжепророк снова собирает паству?

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

О том, что секта «бога Кузи» возродилась, начали говорить еще осенью 2025 года: в доме, где раньше собирались сектанты, снова появились жильцы. По некоторым сведениям, Андрей Попов снова начал проповедовать и собирать паству, при этом обещая исцелять неизлечимые болезни.

В 2026 году репортеры телеграм-канала BAZA обнаружили, что одна из жен «бога Кузи» Анастасия Чеботарева рассказывает всем вокруг о мудром старце, который может помолиться о судьбе любого человека. Теперь она называет своего гуру иеромонахом Николаем, но общая канва истории сходится: ее наставник незрячий, но «видит людей насквозь» и может оказать духовную поддержку тем, кто войдет в его близкий круг. Вполне возможно, что секта «бога Кузи» в ближайшее время возродится в новом обличии – если, конечно, на нее вновь не обратят внимание правоохранительные органы.