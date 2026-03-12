В Клину начнут исследование Никольской церкви XVIII века

Подготовка к реставрации церкви Николая Чудотворца в деревне Никольское стартовала в городском округе Клин. Специалисты проведут комплекс научно-исследовательских и изыскательских работ, завершить которые планируется летом 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия регионального значения — церкви Николая Чудотворца в деревне Никольское городского округа Клин.

Работы станут первым этапом подготовки к реставрации и дальнейшему сохранению памятника. Специалисты выполнят историко-архивные, архитектурные и инженерные изыскания. На основе полученных данных разработают проект реставрации.

Церковь построили в 1738 году. Храм является образцом подмосковной архитектуры XVIII века и почти три столетия остается духовным центром деревни Никольское и важной частью исторической застройки территории. Завершить исследования планируется летом 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.