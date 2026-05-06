В Клину 9 мая пройдет концерт ко Дню Победы в музее Чайковского

Праздничный концерт «Любимые песни» состоится 9 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин. Программу к Дню Победы представит вокальный ансамбль «Магия сопрано». Начало в 17:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат песни военных лет, популярные мелодии из советских фильмов, а также композиции из оперетт М. Таривердиева, И. Дунаевского, М. Блантера, А. Новикова, Б. Мокроусова, В. Соловьева-Седого, И. Кальмана и И. Штрауса.

На сцене выступят солистки ансамбля «Магия сопрано» — восемь профессиональных оперных певиц, лауреаты и победители различных конкурсов. Вместе с ними в концерте примут участие лауреат международных конкурсов, солист Ростовского государственного музыкального театра Андрей Щербак и пианист, композитор, обладатель диплома лучшему концертмейстеру XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Чечетко.

Мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет. Подробная информация и билеты размещены на официальном сайте музея-заповедника.

