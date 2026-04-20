В Клину 25 апреля пройдет концерт к 160-летию консерватории

Концерт-посвящение Николаю Рубинштейну состоится 25 апреля в музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин. Музыкальный вечер приурочили к 160-летию Московской консерватории имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт «...Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный...» пройдет в рамках проекта «Музыкальные субботы». Вечер посвятят дирижеру, педагогу, основателю и первому директору Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николаю Григорьевичу Рубинштейну.

В программу вошли инструментальные и вокальные произведения, которые ранее звучали в личном концертном репертуаре Рубинштейна. Зрители смогут окунуться в атмосферу музыкальной жизни XIX века и услышать классические сочинения в исполнении молодых музыкантов.

Программу подготовили при участии преподавателей и студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Начало концерта в 15:00, возрастное ограничение 6+. Подробности и билеты размещены на сайте музея-заповедника.

