В Клину 22 марта покажут детский балет «Муха-Цокотуха»

Детский балет «Муха-Цокотуха» представят 22 марта в музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин. В постановке участвуют юные артисты колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль создан по одноименному стихотворению К.И. Чуковского. Хореографом-постановщиком выступила лауреат премии президента РФ Лариса Панкратова. Музыкальную основу балета составили произведения советских композиторов Карена Хачатуряна и Дмитрия Кабалевского.

Балет-сказка рассчитан на самых маленьких зрителей. Постановка отличается от классической версии более мягкой трактовкой сюжета: в финале злодей благодаря искреннему прощению превращается в доброго Паучка. Спектакль напоминает о ценности дружбы и о том, что ее нельзя навязать силой или купить подарками, сделанными без искренности.

Показы пройдут в 14:00 и 18:00. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П.И. Чайковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.