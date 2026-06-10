В Клинском округе 13 июня пройдет концерт ко Дню России

Праздничный концерт группы «Мы из России» состоится 13 июня в Сестрорецком парке в Клинском округе Подмосковья. Двухчасовая программа начнется в 20:00 на площадке гастропорта «У Сестры», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт пройдет на Лодочной станции в Сестрорецком парке. Мужской коллектив представит авторские композиции, а также народные, военные и патриотические песни. Программа рассчитана на два часа.

Особое место в деятельности группы занимают выступления перед военнослужащими в зоне специальной военной операции. Артисты поддерживают моральный дух бойцов и знакомят их с образцами отечественной культуры.

«Хотелось бы, чтобы клинские ветераны СВО, которые сейчас находятся в родном городе, провели субботний вечер на берегу Сестры. Они вместе со своими родными станут особыми гостями на этом концерте», — подчеркнул глава городского округа Клин Василий Власов.

По словам организаторов, концерт приурочен ко Дню России и станет одним из центральных событий праздничной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.