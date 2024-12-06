В кинопарке «Москино» жители столицы освоят военные специальности времен ВОВ

В субботу и воскресенье жители столицы в кинопарке «Москино» в рамках проекта «Зима в Москве» смогут изучить основы ключевых специальностей Великой Отечественной войны. Среди них — летчик, артиллерист, врач и сапер, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Жителей города ознакомят с тем, как работали люди в тылу во времена ВОВ. Помимо этого, проведут крупную историческую реконструкцию, во время которой покажут, как проходила битва за Москву.

С 10:00 до 17:00 в кинопарке будут проводиться исторические интерактивы и лекции. Во время них жители столицы смогут узнать про быт москвичей во времена Великой Отечественной.

Красноармейская книжка

В кинопарке размещены магазин, отделения почты и милиции. Мужчины смогут проследовать в старинный советский «военкомат», в котором им выдадут «красноармейскую книжку».

С октября 1941 года в нее записывались ФИО, год рождения, звание, образование, национальность солдата, год и место призыва. Туда писали, где прописан мужчина и указывали краткую информацию о его семье. Без красноармейских книжек солдат на линию боевого соприкосновения не отправляли.

Во время посещения кинопарка от гостей не будут требовать раскрыть полные данные о себе. Красноармейская книжка нужна для ознакомления посетителей с историей военной службы во времена СССР. А из всей информации в «документе» укажут только название курсов, которые были пройдены на площадке.

Саперы и артиллеристы

Например, там организуют лекции по обучению саперов. Во времена Великой Отечественной специальность была одной из ключевых.

В первые годы боевых действий, саперы строили и ремонтировали мосты, дороги. Также они создавали заграждения, возводили линии обороны.

Саперы с инженерной точки зрения подготавливали к защите Сталинград, Москву, Тулу, Ленинград и иные населенные пункты. Также специалисты помогали армии проводить штурмы больших городов-крепостей и сел.

На площадке «Москино» жителям столицы 7 и 8 декабря расскажут, как найти и обезвредить взрывчатку. Также проведут лекции и о службе артиллеристов. Во время войны эти специалисты не только ликвидировали нацистов, но и уничтожали их танки.

Во время ВОВ артиллеристы часто использовали минометы и пушки «сорокопятки». Участникам выставки расскажут, как собирать и разбирать стрелковое оружие. Также с ними поделятся инструкцией по тому, как обслуживать артиллерийскую установку.

Летчики

Наибольшей известностью во времена ВОВ пользовались летчики СССР. Они сражались с противником в воздухе, ликвидировали их авиацию. Такого сильного отпора нацистам не дали почти нигде в Европе.

Особо прославились Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Николай Гулаев и другие. Нацисты боялись москвичку Лидию Литвяк. За почти год она совершила 170 боевых вылетов. Во время них уничтожила 12 самолетов противника лично и около трех в составе группы.

Литвяк умерла в воздушном бою рядом с линией обороны нацистов в Луганской области. Останки тела нашли только в 1979 году. В память об этой великой летчице создали мемориальную доску. Она установлена на доме на Новослободской улице в Москве. Там женщина жила до боевых действий.

Другие важные специальности

В кинопарке москвичи получат возможность поработать связистами, военными врачами, специалистами, управляющими средствами ПВО. Им расскажут, как плели маскировочные сети. Также поведают о том, как сберкассы организовывали кампании по займу средств.

7 и 8 декабря для посетителей кинопарка организуют интерактивную программу. В ней расскажут, как снимать фильмы про войну. Съемочная команда расскажет о процессе создания фильма в этой тематике. Гостям поведают об артистах и о том, как проводились съемки известных фильмов.

В 12:30 и 16:30 будет играть сводка Совинформбюро. С первых дней боевых действий жители Советского Союза каждый день стояли у радиоприемников и слушали, что скажет диктор Юрий Левитан.

В 12:00 пройдет реконструкция одного из главных боев во время защиты Москвы — за Красную поляну. В 16:00 покажут судьбоносный бой — за населенный пункт Белый Раст.

Проект «Зима в Москве» проходит с 1 декабря по 28 февраля. Он объединяет все развлечения столицы.