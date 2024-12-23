В кинопарке «Москино» прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»

21 и 22 декабря 2024 года в кинопарке «Москино» состоялись премьерные показы мультимедийного спектакля «Соборная площадь». Над спектаклем работала команда во главе с режиссером и продюсером, художественным руководителем «Нового Театра» Эдуардом Бояковым, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Сегодня мы приходим к такой точке, когда мы должны последовательно заниматься историческим просвещением. Не снижая планку до массовой культуры, а поднимая до уровня масштабных площадных представлений, имевших нередко мистериальный характер. Именно поэтому мы работаем над этим спектаклем с людьми, которые осуществили мощные проекты для огромной аудитории. Кинопарк „Москино“, по сути, возвращает москвичам Соборную площадь Московского Кремля, которая сегодня является сокровищницей внутри режимного объекта и национальным символом», — рассказал режиссер-постановщик спектакля Эдуард Бояков.

Он уточнил, что благодаря магии кино и театра происходит новое явление Соборной площади в Новой Москве — в том сакральном для русского человека смысле, который содержится в корне слова «соборность».

«Вообще масштаб потрясает! Очень хочется, чтобы эти декорации использовали по назначению в кино. Хочется побольше фильмов русской темы, нашей истории. Потому что только зная нашу историю, мы можем понять сегодняшний день. И может быть, даже заглянуть в будущее. И хочется, чтобы это было не только на страницах школьных учебников, но и кинематограф тоже чаще обращался к нашим истокам. Поэтому это счастье, что эти декорации используют для таких постановок, как наша „Соборная площадь“», — сказала Екатерина Гусева.

Спектакль поставлен на крупнейшей съемочной площадке в мире с использованием динамических световых эффектов, 3D-проекции на кинодекорации соборов и палат Московского Кремля, оригинальной музыки, написанной группой «25/17» и современной хореографии.

С «Соборной площади» начинается захватывающее путешествие в одну из наиболее драматичных эпох отечественной истории — Смутное время. Соборная площадь Московского Кремля — место, где вершилась судьба России. Главная героиня, маленькая девочка Матрона, вместе со зрителями путешествует между историей и современностью, между театром и кино, между «высокой» и «массовой» культурой.

Актерский состав сформирован по принципу «ротации звезд»: в каждом показе наряду с молодыми артистами в одной из ключевых ролей всегда выступает один из известных артистов театра и кино — Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Юлия Такшина, Валерий Николаев, Эвклид Кюрдзидис, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Дина Корзун, Ольга Кабо, Эдуард Флеров, Елена Захарова, Анна Большова, Ирина Линдт и многие другие. Таким образом все зрители имеют возможность увидеть среди исполнителей любимого артиста.

Кинопарк «Москино» торжественно открыт 7 сентября 2024 года президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кинопарк является частью проекта мэра Москвы «Москва — город кино».

Киновселенная — так можно охарактеризовать территорию площадью 180 гектаров, на которой уже возник целый мир: аэропорт, вокзал, современные городские кварталы, исторические поселения, Соборная площадь Москвы, и т. д. В пространстве кинопарка «Москино» осуществляются съемки кинофильмов, телесериалов, рекламных роликов. В выходные и праздничные дни парк становится местом для интересного событийного досуга.

Спектакль «Соборная площадь» продлится до 23 февраля 2025 года по выходным дням и ежедневно в Новогодние каникулы, в день два сеанса в 17:00 и в 18:30. Спектакль проходит на территории кинопарка «Москино» в декорации «Соборная площадь Москвы» на открытом воздухе. Для зрителей предусмотрена крытая теплая трибуна на 300 человек с инфракрасными обогревающими лампами и сиденьями с подогревом. Продолжительность спектакля — 60 минут. Билеты можно приобрести на сайте кинопарка «Москино» на странице постановки: https://film.moscow/moskino/cathedralsquare.