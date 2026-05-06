В Казани сохранились дома, связанные с событиями ВОВ

В Казани до сих пор стоят здания, которые в годы Великой Отечественной войны служили сборными пунктами, госпиталями и жильем для эвакуированных. Часть из них признана памятниками, сообщает inkazan.ru .

Одним из таких объектов остается здание 1753 года на улице Петербургская. В годы войны здесь работал сборный пункт военкомата, откуда на фронт отправлялись жители Татарской АССР. Всего из республики призвали более 700 тысяч человек. Сейчас в доме размещается туристический клуб, он имеет статус памятника регионального значения.

В Московском районе сохранилось здание бывшего эвакогоспиталя № 4495 на улице Декабристов. Осенью 1941 года в школе № 91 развернули госпиталь на 450 коек, позже его передислоцировали. В 2025 году строение признали объектом культурного наследия, однако оно остается заброшенным.

Дом Валтреста на углу улиц Татарстан и Марджани в годы войны принимал эвакуированных. К весне 1942 года в республику прибыли свыше 250 тысяч человек. Здание 1934–1939 годов постройки считается памятником архитектуры, но нуждается в реставрации.

Офицерский дом 1808 года у порохового завода во время войны служил жильем для руководства предприятия, выпускавшего порох. Сейчас дом расселен и законсервирован, его дальнейшая судьба не определена.

В Соцгороде здание будущего ДК имени Гайдара в военные годы стало площадкой для концертов и кружков, поддерживавших жителей и раненых. Сегодня объект продолжает использоваться, несмотря на изношенный фасад.

