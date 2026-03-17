В Казани открыли фестиваль «Золотая черепаха»

В Татарстане представили фото из 158 стран на фестивале «Золотая черепаха»

В Национальной библиотеке Татарстана стартовал Международный фестиваль «Золотая черепаха», где показали более 120 лучших снимков дикой природы. Церемония открытия прошла 12 марта, сообщает «Челны Live» .

В экспозицию вошли работы финалистов одного из крупнейших в мире конкурсов фотографии дикой природы.

На конкурс поступило около 220 тысяч снимков от 46 тысяч участников из 158 стран. В Казани представлены лучшие кадры, в том числе серии «Заповедная Россия» и «Дикая природа Москвы».

Фотографии передают разные состояния природы — от напряженных и динамичных сцен до почти медитативной тишины. Выставка позволяет увидеть редкие моменты из жизни животных и пейзажи разных уголков планеты.

