В Кашире прошла акция «Елка желаний»

Городской округа Кашира присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит в России с 2018 года. Она объединяет неравнодушных граждан, которые накануне Нового года становятся добрыми волшебниками и исполняют желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Елка желаний» традиционно прошла в Кашире. У зеленой красавицы, установленной в фойе здания окружной администрации, собрались Дед Мороз и Снегурочка, ставшие ведущими мероприятия, и участники акции. Это глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, заместители главы, председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, а также представители депутатского корпуса и предприятий, находящихся на территории муниципалитета. Они снимали с красиво украшенной елки 24 конверта с пожеланиями ребят, посещающих среднюю общеобразовательную школу-интернат в микрорайоне Ожерелье. Дети мечтают получить в подарок, в основном, наборы для творчества и конструкторы «Лего».

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов подарит одиннадцатилетней девочке велосипед и творческий набор для рисования. Он и другие участники акции исполнят желания юных жителей, которые живут в ожидании новогодних чудес.

«Спасибо всем, кто участвует в акции „Елка желаний“ и дарит маленьким жителям округа веру в чудеса, исполнив их заветные желания. Мы, взрослые, в такие моменты тоже испытываем счастье, вспоминая детство и предновогоднее ожидание Деда Мороза. Пусть мечты ребят обязательно исполняются», — отметил Михаил Шувалов.

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