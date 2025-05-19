В Кашире прошел отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» состоялся в Кашире. В финале мероприятия танцоры-участники телепрограмм «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ дали профессиональный «КЕД концерт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десять танцевальных коллективов показали свои номера. А жюри в составе мастеров и гуру танца Егора Дружинина и Александра Могилева выбрали двух победителей. Ими стали Театр танца «Те самые» из Каширы и коллектив «Вегас» из Ступина. Ребята примут участие в грандиозном гала-концерте в сентябре.

«Все коллективы участников танцевали эмоционально и отработали добросовестно. Победителей мы с Александром определили сразу, разногласий и споров не было. Скажу, что танцорам важно не только отдавать энергию на танцполе, но и резонировать со своим зрителем, обмениваясь этой энергией», — сказал Дружинин.

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