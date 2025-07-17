В Кашире пройдет акция «Ночь в парке»

Гостей ждут занятия йогой, акции и квиз, медитации, а в 22:00 все смогут насладиться просмотром интересного фильма под открытым небом.

Мероприятие организовано при поддержке АНО «МосОблПарк». Как подчеркивают организаторы, программа рассчитана на посетителей всех возрастов — от любителей спокойного отдыха до тех, кто предпочитает активные развлечения. Акция позволит по-новому взглянуть на возможности парковых зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.