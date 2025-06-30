В Кашире отпраздновали День молодежи

В Кашире с размахом отпраздновали Всероссийский День молодежи. Парк в Кашире-2 и стадион «Энергетик» стали эпицентром заряжающей энергии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Утро началось со спортивных баталий, а вечер дал старт дискотеке под открытым небом.

Поздравила каширян с Днем молодежи заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова.

«Молодежь Каширы — яркая, талантливая, энергичная! Вы — наше будущее, и ваши идеи, инициативы и стремления делают округ лучше. Пусть каждый день приносит вам новые возможности. Выступайте со смелыми проектами, вдохновляйте! Верьте в себя, дерзайте, творите! Вместе мы меняем Каширу к лучшем», — подчеркнула она.

Светлана Зосимова также вручила награды ярким, перспективным молодым жителям округа.

Баскетбол, волейбол, настольный теннис, армрестлинг — эти площадки собрали самых сильных, ловких, увлеченных. Любители спокойствия и гармонии выбрали йогу и фитнес, а творческие натуры — мастер-класс по современной хореографии. Интеллектуальная игра «Мафия» добавила интриги празднику. А ремесленная ярмарка восхитила уникальными изделиями каширских мастеров.

Не менее запоминающимся стал мастер-класс по игре на ханге — экзотическом музыкальном инструменте, напоминающем летающую тарелку с волшебным звучанием. Участники учились извлекать медитативные мелодии, импровизировали, создавали собственные ритмы.

Вечерняя программа взорвала стадион. Батл лучших хореографических коллективов города стал огненным миксом мастерства и вдохновения в танце.

Апофеозом вечера стало выступление хедлайнера — популярного исполнителя Konfuz, который зарядил каширян своими хитами.

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