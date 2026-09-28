В Кашире открыли подразделение детской школы искусств после капремонта

В здании 1934 года постройки утеплили и отремонтировали фасад, заменили окна, обновили инженерные и коммунальные системы. В помещениях сделали новую отделку и звукоизоляцию между учебными классами, закупили оборудование и мебель. Прилегающую территорию благоустроили.

В подразделении заменили охранную и пожарную сигнализации, установили систему «Безопасный регион».

До ремонта здесь обучались 144 ребенка по шести направлениям: фортепиано, народные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись и подготовительное отделение. После обновления число учащихся сможет вырасти до 224, а направлений — до девяти. Добавятся духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор и хореографическое искусство. Обновленные помещения также позволят проводить камерные вечера, праздничные концерты и творческие встречи.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.