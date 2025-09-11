В Кашире еженедельно проходят танцы под живое сопровождение духового оркестра «Созвучие».

На площадках сквера Генерала Белова (г. Кашира-2) и на набережной (г. Кашира-1) по-прежнему кружатся пары, а представители старшего поколения каширян собираются в круг, наслаждаясь ритмичными мелодиями этого любимого формата досуга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стоит отметить, что танцевальные программы с участием духового оркестра включены в комплекс мероприятий программы «Активное долголетие» не случайно. Танцы оказывают положительное влияние на здоровье: они помогают снять нервное напряжение, наполняют тело энергией и пробуждают позитивные эмоции.

Эти вечера — отличная возможность не только повеселиться и порадоваться встречам с друзьями, но и вспомнить молодость, погрузиться в живую музыку и магию танца. Приглашаем всех желающих стать участниками этого душевного события, чтобы зарядиться хорошим настроением и позитивом на всю следующую неделю. Не упустите возможность вновь ощутить радость встречи и общения со знакомыми, вспомнить молодые годы, а также погрузиться в атмосферу живой музыки и волшебства танца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.