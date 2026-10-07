В Калининце провели праздник «Осенняя классика»

Праздник «Осенняя классика» прошел 6 октября в парке «Дубки» в поселке Калининец. Для жителей всех возрастов подготовили фотозону, творческий мастер-класс и концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6 октября в парке «Дубки» в поселке Калининец состоялось культурно-массовое мероприятие «Осенняя классика». Праздник объединил жителей всех возрастов, которые участвовали в творческой программе и отдыхали с семьями.

Для гостей оформили фотозону с золотистыми листьями, плетеными корзинами, тыквами и винтажными аксессуарами. Жители делали памятные снимки, в том числе всей семьей.

На мастер-классе участники под руководством наставников создавали композиции из природных материалов и расписывали деревянные заготовки в осенней палитре. Во время работы гости обменивались идеями и делились воспоминаниями об осени из детства.

Праздник завершился концертом местных творческих коллективов и солистов. Артисты исполнили лирические песни, энергичные номера и инструментальные композиции. Зрители поддерживали выступления аплодисментами и подпевали.

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