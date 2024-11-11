В Рузском округе прошел концерт в честь 57-летия ДК «Юбилейный»

В концертной программе принимали участие творческие коллективы Дома культуры и приглашенные артисты, которые создали яркую и незабываемую атмосферу для всех присутствующих, искренне и самоотверженно дарили свое творчество. С первых минут концерта сложилась добрая и восторженная атмосфера, благодаря которой между выступающими и зрителями происходил взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным настроением. Неудивительно, что благодарная публика тепло и радостно принимала каждый номер.

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