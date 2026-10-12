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В Ивантеевке покажут спектакль «Стеклянные ягоды» о спецоперации

Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра готовят премьеру «Стеклянные ягоды» о людях, чьи судьбы связаны со специальной военной операцией. Показ состоится 14 октября в Ивантеевском музыкально-драматическом театре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль «Стеклянные ягоды» создается при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации драматургов России. Премьеру покажут 14 октября в Ивантеевском музыкально-драматическом театре. Возрастное ограничение — 12+.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 9 октября посетил репетицию и пообщался с артистами. Он отметил социальную значимость постановки и результаты работы Пушкинского музыкально-драматического театра.

«И премьера, которая сейчас выйдет, будет посвящена специальной военной операции. Это будет интересно и полезно, в первую очередь, подрастающему поколению. Уверен, что отдача будет кратно больше», — отметил Максим Красноцветов.

Совокупный репертуар подразделений театра включает 40 спектаклей для зрителей разных возрастов. В штате работают 30 артистов, все имеют высшее профессиональное образование в области театрального искусства.

Учреждение является обладателем грантов министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры и президентского фонда культурных инициатив. Театр также организует два ежегодных Всероссийских театральных фестиваля — «Пушкинский театральный фестиваль» и «Пушкино театральное. Наследники Станиславского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.