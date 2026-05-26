В Истре пройдет фестиваль «Лето Музыка Музей» в июле

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 8 по 12 июля в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра. В 2026 году он посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музыкальный форум под открытым небом проводится с 2018 года музеем «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Подмосковья. Концерты традиционно проходят на территории музея с видом на Ново-Иерусалимский монастырь, а перед выступлениями гости могут посетить действующие выставки.

В 2026 году программы объединят произведения Шостаковича и композиторов, повлиявших на его творчество, — Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита и Стравинского. На сцену выйдут Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, а также дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин. В гала-концерте выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

«Наш фестиваль не мог пройти мимо 120-летия Шостаковича. Мы объединили его сочинения с музыкой композиторов, сыгравших важную роль в формировании его художественного мира», — отметил художественный руководитель Дмитрий Юровский.

Президент фестиваля Максим Дунаевский подчеркнул, что проект сочетает музыку, музейное пространство и исторический ландшафт, создавая особую атмосферу летнего культурного события.

В этом сезоне музей представит выставки «Саврасов и тишина», «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», «(НЕ)известный. Константин Горбатов», а также экспозицию, посвященную образам Спасителя и Креста Господня. Программа и билеты размещены на сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.