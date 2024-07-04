В Истре открылся VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

3 июля в Истре открылся VII фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие ежегодно проводится государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

«За шесть лет существования проекта его концерты посетили более 27 тысяч зрителей. За эти годы он превратился в широкомасштабный фестиваль профессионального искусства. Традиционно концерты проходят под открытым небом, в окружении подмосковной природы, памятников зодчества и исторических артефактов. В этом году мы приняли решение расширить зрительный зал — сейчас он рассчитан на 1800 человек. Популярность проекта «Лето. Музыка. Музей» уже вышла за пределы Московской области: к подножью Ново-Иерусалимского монастыря стремится публика из Москвы и гости столицы. С каждым годом растет география и количество коллективов, приезжающих на наш фестиваль», — сказал замминистра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева, которые стали уникальным явлением в мировой культурной жизни и популяризировали русскую культуру.

«Я уже третий год выступаю на этом фестивале в качестве дирижера и второй год подряд удостоен чести быть его художественным руководителем. В этом году мы решили обратить внимание на творчество Сергея Дягилева и его соратников — всех тех, благодаря кому были созданы знаменитые „Русские сезоны“. По сути, наш фестиваль является продолжением традиций, заложенных более ста лет назад. Мы сконцентрировались на творчестве композиторов и тех произведениях, которые имеют прямое отношение к Сергею Дягилеву. Программу открывает фортепианный концерт П. И. Чайковского, поскольку его творчество имело прямое отношение ко всему, что было важно для Дягилева. Это симбиоз русской и европейской культуры, находящийся в одном и том же человеке», — отметил художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.

Фестиваль этого года собрал выдающихся музыкантов и исполнителей. На сцену фестиваля выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Вместе с резидентом фестиваля Госоркестром им. Светланова в концертах примет участие Российский национальный оркестр.

«Постоянным резидентом фестиваля является государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Настоящая звезда среди оркестров! На фестивале свое творчество представляют Российский Национальный оркестр, оркестр Большого театра. То есть, на одной сцене в рамках одного проекта выступят три лучших российских оркестра. Доверие таких музыкантов дорогого стоит. Говорят, что на становление фестиваля нужно десять лет. Но прошло гораздо меньше времени, и наш проект стал одним из самых крупных фестивалей на открытом воздухе. Важно то, что это происходит именно в Подмосковье», — отметил президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

В первый день фестиваля зрители услышали Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П. И. Чайковского, «Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина и сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского в исполнении государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова. Дирижер — Дмитрий Юровский. Солист — народный артист России, пианист Николай Луганский.

«Программа фестиваля становится все насыщенней и интересней. Его украшением является балетная музыка, которая никогда не была представлена на фестивале так, как в этом году. Чайковский, конечно же, самый великий композитор, создавший балеты. Тут все по-другому: музыка, ощущения. Все это приятно и волнительно», — сказал народный артист РФ, пианист Николай Луганский.

Концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей» проходят на площадке государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Как уточнили в ведомстве, в стоимость билета на фестивальные концерты входит и посещение музея, где сейчас проходят две масштабные выставки.

Фестиваль продлится до 7 июля. Программа и билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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