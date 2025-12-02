В Истре открылось новое арт-пространство

В Истре на улице Урицкого появилась новая городская зона. Здесь, на месте некогда заброшенной территории, открылось новое арт-пространство для отдыха. Это место станет еще одной точкой притяжения для местных жителей и туристов и удобной локацией для проведения городских праздников, общественных мероприятий, ярмарок, концертов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для создания праздничной атмосферы новое благоустроенное арт-пространство украсили новогодней иллюминацией. А с 21 декабря здесь откроется Резиденция Деда Мороза, где в течение новогодних праздников маленьких гостей будет ждать театрализованная программа с главным волшебником зимы и его внучкой Снегурочкой.

В ведомстве напомнили, что в муниципальном округе Истра расположен один из самых крупных и интересных музеев Московской области – Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Также для жителей и гостей региона открыты лесопарк «Шишкин лес», Центральный городской парк, парки «Фабричный», «Павловская Слобода», Парк набережной реки Песочная, которые являются популярными местами отдыха в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.