В Истре открыли обновленную территорию в центре города

Истринцы прекрасно помнят, что здесь десятилетиями была закрытая, неблагоустроенная и никак не используемая территория, заросшая бурьяном. А теперь это пространство служит горожанам, как новая уютная зона отдыха.

И это только начало масштабного преображения исторического центра, которое проводится при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева, и ждет Истру в 2026 году! Новое открытое арт-пространство станет связующим звеном между благоустраиваемой площадью Революции и улицей 15 Лет Комсомола, создавая единый маршрут для прогулок.

Здесь теперь есть все для комфорта, а в канун Дня матери ее еще и украсили к Новому 2026 году, чтобы создать для истринцев по-настоящему праздничное настроение.

В рамках формирования единого прогулочного пространства в центре Истры, вслед за благоустройством улицы 15 Лет Комсомола и в ходе параллельного проведения работ по обновлению площади Революции, привели в порядок эту территорию, площадью 2,5 тысячи м2.

Выполнены монтаж различных малых архитектурных форм, озеленение и установка торговых павильонов, а также работы по мощению тротуарной плиткой и обустройству пешеходных зон.

