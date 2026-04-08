В Истре 29 апреля откроется выставка к 150-летию Константина Горбатова

Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» откроется 29 апреля в музее «Новый Иерусалим» в Истре и будет приурочена к 150-летию художника. Экспозиция объединит более 80 работ и архивных материалов, посвященных его жизни и возвращению наследия в Россию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект представит не только живопись и графику Константина Горбатова, но и письма, фотографии и документы, раскрывающие судьбу художника-эмигранта. Куратором выступила искусствовед Ксения Новохатько, сокуратором — сотрудник музея Елена Жихарева. Экспозиция площадью 600 кв. м объединит около 80 произведений, сценографические инсталляции и мультимедийные элементы.

«В юбилейный год музей представляет специальную выставку его работ. Мы не только познакомим гостей с художественным мастерством, но и проведем по жизненному пути художника, расскажем историю его полотен и того, как они обрели дом в нашем музее», — отметила генеральный директор музея Анна Антипенко.

Отдельный раздел расскажет о последних днях Горбатова в Берлине в 1945 году и судьбе его наследия. После смерти художника и его супруги коллекция была обнаружена в квартире и в 1946 году передана в Москву, а затем поступила в фонды музея, который сегодня хранит более ста его работ.

Посетители увидят произведения, созданные в России и за рубежом, а также материалы исследований, уточняющих факты биографии мастера. Выставка будет работать до 30 августа. Возрастное ограничение — 0+.

