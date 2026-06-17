В Истре 27 июня пройдет лекция о Романовых в Новом Иерусалиме

Лекция «Романовы в Новом Иерусалиме» состоится 27 июня в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Гостям расскажут об участии династии Романовых в судьбе Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в разделе постоянной экспозиции «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Посетители смогут познакомиться с подлинными артефактами и старинными предметами из монастыря, а также с произведениями живописи, связанными с его историей.

Ведущий научный сотрудник исторического отдела музея Наталья Солохина расскажет о царственных особах, посещавших обитель и оказывавших ей покровительство. Особое внимание уделят роли царевны Татьяны Михайловны в сложные для монастыря годы и последствиям реформ Екатерины II для его феодальных владений и статуса.

Участники узнают о периоде расцвета монастыря и активного строительства, когда были обустроены приделы Воскресенского собора и возведены Царские палаты. После лекции гости смогут самостоятельно осмотреть залы экспозиции и посмотреть видеоролик об истории Нового Иерусалима с масштабной проекцией на объемный макет монастыря.

Начало лекции в 13:30. Возрастное ограничение — 12+. Подробности опубликованы на сайте музея.

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