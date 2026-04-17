В Истре 19 апреля пройдет лекция об иконах Воскресенского собора

Лекцию «Иконы Воскресенского собора» проведут 19 апреля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Посетителям расскажут об истории монастырской коллекции и уцелевших святынях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится в залах постоянной экспозиции «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Гостям представят историю монастырской коллекции, в которой когда-то хранились произведения московских, ростовских и новгородских мастеров. Иконы создавались в технике живописи по дереву, холсту, металлу и стеклу.

Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен, а большая часть святынь утрачена. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть убранства Воскресенского собора — иконы XVIII–XIX веков. Некоторые из них отреставрированы и представлены на выставке.

Посетителей также ждет виртуальный обзор собора — от Успенского придела до подземной церкви. Экскурсанты смогут рассмотреть реликвии и узнать о евангельских сюжетах, изображенных на иконах. Лекцию проведет ведущий научный сотрудник исторического отдела Наталья Солохина. Начало в 12:00, возрастное ограничение 12+. Билеты доступны в кассах и на сайте музея.

