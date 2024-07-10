В Видном провели литературный урок для детей из лагеря «Радуга»

В Ленинском городском округе для ребят из детского лагеря «Радуга» подготовили интерактивный литературный урок, где они смогли познакомиться с творчеством Агнии Барто, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Занятие было посвящено творчеству Агнии Барто, мы познакомили ребят с ее сборником „Переводы с детского“, вместе читали стихи этой прекрасной поэтессы», — приводятся в сообщении слова методиста историко-культурного отдела ДК «Видное» Натальи Замариной.

Она отметила, что чтение стихов способствует развитию у детей коммуникативных навыков, таким образом ребята учатся выражать свои мысли и чувства через слова, а также развивают воображение и творческое мышление.

«Мне нравятся много разных стихотворений, я их стараюсь учить так, чтобы рассказать с выражением, потому что, если я буду рассказывать без выражения, это будет звучать совсем скучно и не интересно», — поделился юный воспитанник лагеря «Радуга».

Пресс-служба добавила, что на протяжении всей смены детей ждут не только творческие уроки, но и спортивно-оздоровительные и патриотические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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