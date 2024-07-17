В историко-краеведческом музее Ступина открылась выставка «Эволюция моды»

В Ступинском историко-краеведческом музее с 17 июля начнет работать выставка «Эволюция моды», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке гости музея смогут проследить, как менялись образы жительниц Южного Подмосковья на протяжении различных исторических эпох.

Экспозиция включает 14 исторических реконструкций и этнографических подлинников костюмов, представляющих разнообразные временные периоды. Самая древняя реплика — женское одеяние каменного века, в котором были одеты жительницы Среднего Поочья около 25 тыс. лет назад.

Также в коллекции представлены костюмы бронзового века, дьяковской культуры, Средневековья, наряды эпох Петра I и Екатерины II, а также костюмы XIX, XX и начала XXI столетий. Все это позволяет посетителям увидеть преемственность поколений, смену культурных пластов и технологические достижения каждой эпохи.

Выставка завершится 10 августа 2024 года. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.



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