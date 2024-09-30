В историческом центре Москвы состоится VIII выставка «РусАртСтиль»-2024

Российские художники, дизайнеры и народные мастера смогут представить свои товары на VIII Выставке-ярмарке с 21 по 24 ноября 2024 года в историческом центре Москвы в выставочном пространстве Даниловский Event Hall, сообщили в пресс-службе «РусАртСтиля».

Основной задачей выставки-ярмарки является показать, как богатое культурное наследие России успешно переплетается с новыми тенденциями творчества, моды и быта, формируя современный стиль страны, соединяя самобытную этнокультуру с современностью.

Участники мероприятия также смогут посетить предновогоднюю выставку-ярмарку, а также творческие встречи и семинары с талантливыми дизайнерами и художниками, показы моды, концертную программу, мастер-классы с именитыми мастерами, конкурсы, лотерею с призами от участников выставки, креативную фотозону и многое другое.

Минпромторг России включил выставку в план конгрессно-выставочных, также она вошла и в перечень конгрессно-выставочных мероприятий, международных конкурсов и фестивалей Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В VIII Выставке-ярмарке будут представлены более 200 экспонатов из 35 российских регионов. В их числе — авторская керамика, фарфор, лаковая миниатюра и эмальерное искусство.

В рамках проекта будет представлен специальный салон «Территория российской моды» — модельеры и дизайнеры покажут новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линейку одежды с элементами русского кроя и принта. Удивительные показы моды ожидают гостей выставки 22–23 ноября.

В заключительный день мероприятия — 24 ноября — состоится гала-концерт. В рамках выставки на протяжении всех дней состоятся увлекательные мастер-классы, что делает «РусАртСтиль» подходящим местом для семейного досуга.

Выставка будет работать с 21 по 23 ноября с 11:00 до 20:00 по адресу в Москве: улица Дубинская, 71. Метро «Тульская», Даниловский Event Hall. Заключительный день выставки запланирован на 24 ноября, мероприятия будут проходить в этот день с 11:00 до 17:00. Вход для посетителей свободный.