В Иерусалиме после 800 лет молчания зазвучал христианский орган

В музее Terra Sancta в Старом городе Иерусалима впервые за восемь столетий прозвучал старейший в мире христианский орган, созданный в XI веке, сообщает РЕН ТВ .

Уникальный инструмент с подлинными бронзовыми трубами эпохи крестоносцев исполнил литургическое песнопение «Benedicamus Domino Flos Filius» в исполнении музыканта Давида Каталуньи.

История органа насчитывает почти тысячелетие: согласно исследованиям, его доставили в Вифлеем крестоносцы во время своего правления в Иерусалиме. После столетия использования инструмент был спасен от уничтожения — перед угрозой вторжения мусульманских армий его закопали для сохранности. Обнаружили реликвию лишь в 1906 году строители францисканского хосписа для паломников, нашедшие орган на древнем кладбище.

Теперь инструмент, чье звучание современные ученые и музыканты восстанавливали годами, займет постоянное место экспозиции в музее Terra Sancta — всего в нескольких километрах от Вифлеемской церкви, где он изначально находился.