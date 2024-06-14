В художественном музее Электростали проходит выставка «Художник русского платка»

В историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь началась выставка «Художник русского платка», посвященная памяти художника Семена Рыжова, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Сергей Петрович Рыжов — художник из Павловского Посада. В 90-х года он внес свой вклад в пополнение фонда городского Выставочного зала, на базе которого позже открылся музейно-выставочный центр.

В рамках экспозиции гостям представят предметы из фондов Электростальского музейно-выставочного центра. Выставка разделена на три части, в каждой из которых отражены периоды работы Рыжова на предприятиях Павловского посада. Посетители увидят эскизы платков, шалей, скатертей, салфеток и многое другое.

Выставка завершится 8 сентября 2024 года. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 6+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.