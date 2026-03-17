В Хотькове пройдет концерт студии «РестАрт»

Концертная программа студии «РестАрт» состоится в парке «Покровский» в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Мероприятие пройдет в рамках тематической недели с 18 февраля и продолжится серией событий 21 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Покровский» в Хотькове подготовил для жителей и гостей округа насыщенную программу. В среду, 18 февраля, здесь пройдет тематическое мероприятие «Крымская весна».

Клуб «Шкатулочка» организует мастер-класс по рисованию «Широка страна моя родная», после чего для посетителей выступит студия «РестАрт» с концертной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.