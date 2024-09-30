В ходе раскопок в Зарайске были обнаружены уникальные курительные трубки

В ходе раскопок в Зарайске были обнаружены уникальные курительные трубки, относящиеся ко второй половине XVIII века. Эти изделия выполнены из коричневой глины в стиле «тахта-чубук», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Один из экземпляров имеет повреждения в виде поврежденной чашечки, а у второго отколота часть втулки. Верхняя часть чашечек в обоих случаях выполнена в цилиндрической и гранёной форме, а нижняя — в элипсовидной. Киль трубки треугольный и высокий. Втулка массивная, гранёная, с оттисками зубчатого колесика.



Чашечка первой трубки украшена стилизованными изображениями грозди винограда, а вторая — оттисками рельефных штампов в виде «раковины» и цветочных полурозеток.

Эти находки представляют собой значительную ценность для изучения курительных традиций XVIII века в России. Методы производства и декорировки курительных трубок в тот период могли варьироваться, что делает каждую трубку уникальной. Стиль «тахта-чубук», характерный для данного времени, указывает на популярность курительных принадлежностей в среде как крестьянства, так и знати.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.