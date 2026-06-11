В Химках завершились госэкзамены вокалистов в колледже искусств

Государственные экзамены по специальности «Вокальное искусство» прошли 10 июня в Московском губернском колледже искусств в Химках. Председателем экзаменационной комиссии третий год подряд стала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выпускники вокального отделения сдали два итоговых испытания: защиту дипломной работы «Исполнение сольной программы» и государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство». В программу вошли произведения мировой классики, требующие от студентов высокого уровня вокальной техники и актерского мастерства.

«Для любого молодого музыканта государственные экзамены — это настоящий рубеж, за которым начинается большая профессиональная жизнь. Это момент истины, когда нужно показать не только технику, но и глубину проживания образа. Я искренне восхищена тем, как тонко и музыкально работают выпускники этого года. В каждом выступлении чувствуется огромная работа педагогов и личная самоотдача ребят», — отметила Инна Монастырская.

Она подчеркнула высокий уровень подготовки студентов кафедры академического вокала и поблагодарила ректора колледжа Равиля Хусейнова за сохранение традиций музыкального образования. По мнению членов комиссии, многие выпускники уже готовы к работе в ведущих театральных и концертных коллективах страны.

Муниципальный депутат Ирина Спирина заявила, что колледж остается гордостью округа и одним из ключевых культурных центров Подмосковья. Учреждение готовит специалистов по различным направлениям и ежегодно выпускает студентов, которые продолжают обучение в ведущих творческих вузах и работают в подмосковных и федеральных театрах.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.