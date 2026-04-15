В Химках ЦДШИ провела день открытых дверей 15 апреля

День открытых дверей прошел 15 апреля в Центральной детской школе искусств в Химках. Родители и дети познакомились с направлениями обучения, педагогами и условиями поступления, а также узнали о начале приема заявлений с 15 апреля по 15 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости посетили концертные и выставочные площадки, пообщались с преподавателями и получили информацию о хореографическом, художественном, музыкальном отделениях и отделении современного искусства. Будущим ученикам рассказали о творческих коллективах, конкурсной деятельности и участии в фестивалях различного уровня.

С приветственным словом к родителям обратилась директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели — высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику. Мы постоянно обновляем образовательные программы, проводим мастер-классы и приглашаем известных деятелей искусства», — отметила Инна Монастырская.

Она подчеркнула, что школе важно, чтобы каждый ребенок чувствовал уверенность и мог раскрыть свой потенциал.

ЦДШИ является одной из ведущих школ искусств страны в системе дополнительного образования. В 2021 году, в год 65-летия, учреждение признали лучшим в России. Сейчас здесь обучаются 2300 детей, а коллективы и солисты регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов.

«Это дает детям возможность выступать на серьезных площадках, набирать сценический опыт и чувствовать свою значимость в культурной жизни округа», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Прием новых учеников стартовал 15 апреля и продлится до 15 июня. Подробности о правилах поступления, перечне документов и вступительных испытаниях размещены на официальном сайте школы: https://dshi.info/gotoschool/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.