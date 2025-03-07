В Химках стартовала выставка «Мир женщин» в преддверии 8 марта

«Получился очень яркий и интересный международный проект. Уверена, что идея обязательно будет иметь продолжение», — написала в своем телеграм-канале Елена Землякова.

Организаторы творческого проекта — Клуб деловых женщин Химкинского отделения «Союза женщин России» и сообщество «Нежный бизнес» Московской области. Проект поддержан Торгово-промышленной палатой Московской Области и администрацией муниципалитета.

«Главная цель проекта — показать творческую сторону женщин-предпринимателей, дать дополнительный импульс к развитию через искусство. Семья, бизнес, творчество — вот птица-тройка, которой умело управляют наши женщины», — сказала организатор, председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения «Союза женщин России» Екатерина Борисова.

Вместе с Еленой Земляковой участие в торжественной церемонии открытия также приняли летчик-космонавт и Герой России Елена Серова, президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе по городским округам Химки, Лобня, Долгопрудный Андрей Центеров, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и гости.

Особенностью творческого проекта в этом году стала фотовыставка «Две страны — одно призвание». Главные героини выставки — успешные женщины из России и Китая, организатором которой стал МКУ «Малый бизнес Химки», под руководством Ольги Феляевой.

Центральным событием первого дня работы выставки стал телемост с Китаем. Героини выставки из Китая ответили на наши вопросы и поздравили друг друга с наступающим праздником.

Посмотреть выставку могут все желающие в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого до 30 марта. Возрастные ограничения: 0+.

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